〔台湾货币市场〕短率因季底效应发酵全面走升,资金情势吃紧

* 季底效应令资金全面吃紧

* 短率回升至上季底时水位

* 下周料微跌,但提存期结束前跌幅有限

记者 高洁如

路透台北9月28日电---台湾银行间短率周五明显弹升至约三个月前的水位.季底效应发酵令市场资金吃紧,银行苦等资金无门只能等待下周跨月以后再补;而票券商则开高利率吸收资金,令短率全面走扬.

6月第二季底时,短票利率升至0.87-0.88%,当时一周拆款高位也在0.87%,同于30天期央行存单水位.

市场调度人士指出,由于季底多家银行都有资本适足率规范问题,在不做跨月拆出、短票的情况下,多钱的仅向央行申报存单.在多数外商停止拆出之下,今日大型银行担负资金主要提供者的角色,在拆出及短票市场均大量供应资金,而也因今日新钱难觅,拆出一方主导性强,利率水位全面走升.

"今天要钱的就要和央行一样的利率,不然我报央行存单就好啦!"一位大型公营银行交易员表示.以一周的拆款为例,今日利率高位走高至比照央行30天期存单利率的0.87%,较上日升高25基点.

除此之外,交易员也表示,今日能够续作拆款合约的银行家数不多,而且今日是周末,准备数字放大为三日(倍),各方操作保守之下,还有不少本地银行还缺资金但苦无来源.因此只能等待下周月初再补.

交易员认为,下周一至三是提存期的最后三个交易日,预料银行可能因此还是会稍保守一些.因此即便跨月以后资金解禁,但预料利率下行的幅度仍有限,不会一下子回到先前的短率低位.

本地时间16:03银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日在0.400%;区间落在0.295-0.55%,上日在0.295-0.58%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.87%,上日在0.388-0.62%.

**短票成交利率也走高**

短票方面,交易员指出,今日一早就有大型票券商以0.85-0.86%的利率进场吸收资金,但情势愈来愈吃紧,后来还出现0.87%的短票以及0.87%的拆款.

票券商交易员则说,"开这么高的利率也没办法,我自己要活命啊!"

他们表示,这么紧俏的资金情势已是许久不见,以今天资金情势的紧张程度,只要有人要买票就会卖,利率高低还在其次.

但也有银行交易员表示,虽然今天短票利率成交上看0.87%的央行存单水位,但票券商卖的票天期很短,银行赚头有限.

展望下周,他们认为,因月初来临资金趋松,短票利率虽会走跌,但预料幅度可能不会太大.预料区间会在0.82-0.84%左右.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.85-0.86%;上日在0.82-0.83%.大型银行有少量成交在0.87%.

周五存单到期金额为2,990亿台币.存单发行金额待稍晚公布[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)812.5亿台币,存单分布情况为:周一4,336亿,周二80亿,周三2,489亿.周四为新一提存期开始,存单到期为502亿,周五到期3,405.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为168亿台币;累计超额准备为511亿台币,加计前期1%的超额准备为1,473亿台币.

**公债RP利率也趋升**

公债10天期附买回(RP)利率则是持平至趋升.投信因季底遭赎回明显扩大,部分银行也缺积数,令资金调度的难度上升,证券商RP利率尚能持稳,但承做利率较低的票券商,为顺利取得资金,略为调高RP利率.

一大型票券商交易员表示,今日资金并不好调度,除有银行缺积数外,月底配合厂商发行票券也是因素.为了顺利筹得资金,无论公司债与公债的RP利率都调高约2个基点.

"看下午吧,不会紧到调不到钱."他说.

另一大型证券商交易员则指出,今日投信被赎回的量较上日增多,但银行端的资金状况还好,公债RP的成交利率大致不变.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则略提高至0.73-0.74%,上日为0.72-0.73%.(完)