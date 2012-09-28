〔台湾汇市〕台币/美元收创近五个月新高,随亚币反应西班牙忧虑缓解

* 台币/美元收创近五个月新高

* 出口商季底抛汇需求仍在

* 午后受韩元大涨及亚股多数收红提振

* 下周估主要交投在29.100-29.450

路透台北9月28日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘升值7.8分至近五个月新高.西班牙明年度预算案获市场正面评价,帯动台币随非美及亚洲货币走强.然今天为季底最后一天,出口商的抛汇需求仍在,加上央行尾盘例行性调节,略为压抑台币今日升幅.交易员预估下周五美国公布非农就业数据之前,台币仍将盘整趋升.

汇银人士指出,韩元升破波段新高及亚股多数收红,激励台币今日走势,出口商季底抛汇需求仍持续,但力道已经减弱一些.另外,今日盘中台币一度升破央行近期力守的29.300价位,因此后续央行的底线是否因亚币升值而有所微调値得关注,预估下周台币主要交投区间落在29.100-29.450元.

"近期主要是欠缺美元买盘,台币仍会趋升."一本地银行交易人士说.

另一外银交易员表示,市场对中国新政策出台仍有所期待,这点从陆股持续走扬就可看出端倪,然进入十一长假后,少了大陆消息面因素指引,为台币后市投下些许变数,但仍预期下周台币趋升可能性高.

中国股市沪综指周五收升近1.5%至两周新高,有色金属等板块涨幅居前.虽然十一长假将至,但场内维稳预期强烈,对即将于10月中旬召开的十八大亦存有政策期望.[ID:nSB1802914]

交易员指出,今天美元偏弱,午盘过后台币在韩元大涨激励下一度升破29.3元,但尾盘在央行调节下又回到29.3-29.4区间,所以下周央行的态度是否随韩元大涨而出现微调有待观察.

台湾股市.TWII今日微幅收高0.41%报7,715.16点.外资及陆资则连续两个交易日买超,今日在台股买超61.39亿台币.[ID:nST0559043]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场部分,美元/台币一个月及六个月期换汇点变化不大,难以指出明显方向.

多数新兴亚洲货币周五上涨,因西班牙经济改革和预算案提振风险偏好,受主要央行推出刺激举措提振,亚币有望录得季度涨幅.韩元兑美元KRW=KFTC触及近11个月高点,因境外基金和出口商的需求触发银行间投机客的美元止损卖单.[EMRG/SGCN]

欧元区第四大经济体--西班牙周四宣布经济改革时间表细节和2013年度预算案,后者重点在削减支出而不是增税,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.[FRX/CN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.342 29.420 29.278-29.420 29.420 7.58 5.60

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.293 29.356 29.280-29.347 29.347 3.68 2.87

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.150/-0.130

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