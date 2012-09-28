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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 17:47 BJT

〔欧洲金融〕德国及法国将在欧盟推动金融交易税--文件

路透柏林9月28日电---德国财政部发表声明指出,德国与法国周五将向欧盟执委会提交金融交易税联合提案,至少涉及九个国家.

这份计划需要至少九个欧盟成员国的支持才能推动.意大利、西班牙及奥地利过去都已表示支持这类课税构想.

德国原先希望在欧盟27国全面课征金融交易税,但遭到英国及其他一些国家强力反对.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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