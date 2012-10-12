〔路透专访〕台湾投信公会建议大陆放宽台资机构QFII单次额度至2亿美元

* 呼吁大陆放宽QFII单次额度至2亿美元

* 串连两岸资产管理业者合作

记者 董永年

路透台北10月12日电---中国证监会有意加快合格境外机构投资者(QFII)审核,台湾投信投顾公会理事长林弘立呼吁,既然台湾政府已取消投信基金投资中国有价证券的上限,中国政府应协助业者尽速取得QFII额度,让台湾的长期投资机构能完整投资布局.

他在接受路透专访时称,台湾没有一档基金是100%投资A股,纵然目前大陆股市表现不佳,但开放初期,绝对是需求大于供给.不过六家投信取得的5.7亿美元A股投资额度都已用完,若没有新额度,就无法设计与销售新基金.建议每次批准的额度可扩大至2亿美元.

"两岸政府要合作,这边准了,那边也要放额度才行,不放怎么进去?"他强调.

此前台湾投信业者申请QFII获批的额度仅介于5,000万美元到1亿美元,且须在拿到额度满一年后,才可以申请追加.

林弘立指出,目前大陆股市处于相对低档,"机会点不错,但行情这种东西,没人有把握".虽然后市表现不明朗,但台湾投资人对人民币投资的需求是有必要的,除共同基金外,投资法人与退休基金等机构也有需要,这些长期投资机构需要大陆投资来完整投资布局.

"这块也可以申请QFII,由投信代操,这个钱才大,才又长又久."他说.

台湾金管会日前表示,现行法令中投信基金投资中国有价证券的上限为基金净资产价值30%,未来将取消此限制.这等于未来投信将可发行百分之百投资大陆有价证券的纯"中国基金".

为鼓励境外长期资金进入中国资本市场,中国证监会稍早表示,将继续加快合格QFII审核,同时与相关部门协商,推动尽快明确QFII所得税政策,放宽投资额度和资金汇出入限制.[ID:nSB2034727]

目前台湾投信业者已有群益、富邦、国泰、元大宝来、复华以及保德信等六家投信业者共取得5.7亿美元的A股投资额度.至8月底为止,台湾所有投信发行的基金净值为1.8兆(万亿)台币.

**串连两岸资产管理合作**

在富邦金控(2881.TW)旗下富邦投信担任总经理的林弘立并称,在2011年取得中国外管局1亿美元QFII额度,成立投资大陆A股的ETF(上市交易基金)后,富邦投信随后又提出追加2亿美元额度的申请,但没有把握能否在今年底取得批准.而届时是否会推出100%投资A股的基金,也需要公司决定.

但他强调,"有意思要做的人,应该愈快愈好,刚开始需求一定比较大."

由于富邦投信已与大陆方正集团下属公司方正证券合资设立"方正富邦基金管理公司",林弘立表示,未来

在中国基金的投资策略等作业,将会与方正富邦密切合作.

至于方正富邦的营运状况,林弘立指出,目前仍在亏损中,但额度不大,以人事与行政费用为主.公司在大陆已发行一档股票型基金,但规模只有2亿元人民币,"因新基金在大陆竞争激烈,要慢慢建立基础";第二档也是股票型基金,刚获得主管机关批准成立.

他并指出,目前资本额2亿元人民币的方正富邦,富邦投信持股比例为33.3%.未来是否藉由增资提高持股比重,仍有待公司讨论.

"先把产品线建起来最重要."林弘立说.

方正富邦是在2011年6月底获得大陆证监会批准设立,为第一家两岸合资的基金管理公司.

截至2012年9月底止,富邦投信包括共同基金及全权委托业务的管理资产规模达1,480亿台币,为台湾前五大投信业者.(完)