《两岸金融焦点》台湾金融业兵分四路抢人民币财,最快明年收成

* 人民币存汇及贸易结算先行

* 财富管理尚待回流机制

* 人民币业务对台湾银行业明年获利贡献3%

* 先复制香港经验,再行超越

* 两岸竞合抢市占,促成并购案暗潮汹涌

记者 詹静宜

路透台北10月8日电---台湾的低利差环境已逼使银行业获利前景走进死胡同数年,随着台湾人民币业务可望全面启动,前方如现一条新道路,尽管路况尚不明,但业者早已磨刀霍霍.

由于台币利差仅1%余,相较人民币利差还有400基点以上,不少业内人士将人民币业务视为台湾银行业获利的新分水岭,并预估最快明年即可收成.而复制香港经验,再行超越则为目前大部分业者的心态.

台湾人民币业务初步开放的阶段,业内人士多预期将以存汇及贸易结算为主轴.并预估将来的人民币存量都是以台币存款量做为比较样本,大致预估都在5-10%不等.同时人民币业务开放后有机会让台湾银行业脱离1%利差的困境,这将为台湾带来资产结构性变化.

根据官方统计:台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款量前四名依序为兆丰商银、中信商银、台北富邦银行及永丰银行,这四家银行人民币存量合计就超过总存量的一半.

这四家银行为维持领先地位,主要锁定四大业务并进,包括人民币存放款、财富管理、贸易结算及人民币债券.

至8月底兆丰银行香港分行及OBU人民币存款量以近80亿元居冠.该行副总经理魏美玉表示,将以人民币存放、贸易结算为主,目前人民币存量仍持续累积中,并不受到短线人民币贬值影响,因为实质人民币还在升值.

台北富邦银行一位国际部主管则说,个人金融跟企业金融将分头进行.个金部分以存款、发行投资行商品及财富管理包括基金、保单;企金部分则以人民币债券、贸易结算及融资,其中人民币计价的基金较为看好.该行累计至8月底人民币存款达40多亿元.

"都ok啦!就等通知一些细节,像是一天能兑换多少、每家银行人民币业务承作限额."上述主管说.

根据台湾央行统计,8月底台湾银行业OBU人民币存款达175.42亿元.而同期香港人民币存款已扩大至5,523亿元.

永丰金董事长何寿川大胆预估,台湾绝对有条件让人民币存款规模不会比香港差,台湾人民币存款可望突破6,000亿元.[ID:nST0558479]永丰银累计至8月底人民币存量达20余亿元.

不过,台湾银行公会国际金融委员会主任委员张云鹏表示,预估人民币业务开放初期的两年内,人民币存款将可达银行总存款的5%,同时积极寻求人民币资金使用去化的管道;并看好台湾人民币业务开放与发展可望逐步成长,推估两年内人民币跨境贸易额占两岸贸易额约10%.

张云鹏分析称,过去香港人民币业务市场受惠于人民币快速升值,人民币存款累积相当迅速,惟人民币每年升值5%的时机已过,难免影响民众存人民币的意愿,虽然香港目前人民币存款占总体存款比重为10%,但在台湾移转量可能远不及一成.

德意志银行大中华区首席经济学家马骏最新撰写文章指出,离岸市场依靠人民币跨境贸易结算来积累人民币流动性的空间正越来越小.下一阶段应该通过一系列放松对人民币跨境流动管制的改革措施.[ID:nSH0116583]

根据中国海关总署统计,台湾为中国2011年第五大进口地区,去年总额达1,249.2亿美元,年增7.9%;而据台湾进出口统计,中国为台湾2011年最大出口地区,总出口额高达1,240.5亿美元,年增8.1%,同时中国也是台湾2011年第二大进口地区,总进口额高达452.8亿美元,年增20.5%.

两岸央行8月底已签署货币清算机制备忘录(MOU),并自签署日60天内各自完成相关准备后生效,双方并将探讨两岸货币互换机制(SWAP)等合作事宜.[ID:nST0546245]

**借镜香港经验,料今年热身、明年收成**

台湾金管会银行局副局长邱淑贞指出,香港人民币业务已经发展一段时间才到今天的地步,此时台湾开放人民币业务没有必要去走香港的回头路,应该比照目前香港人民币开放的水准.

台湾央行官员日前表示,目前台湾央行正与中国人民银行协商未来本地金融业务分行开放人民币存款之后,每日每户的人民币换汇限额,希望不低于2万元人民币.[ID:nST0554887]目前香港每人每日的人民币换汇限额即是2万元.

至于未来在台湾哪些人民币业务商品比较吃香?富邦银行一高阶主管表示,就香港经验来看,还是人民币存汇跟贸融市场会比较大,所以富邦将会主攻这两块.

"明年才会有贡献,第一年可能就可以看出一些成果",他称.

台湾国泰金控(2882.TW)总经理李长庚对路透坦言,对金控获利贡献应该会有帮助,但人民币业务贡献度多大,要看资金回流机制,单凭本身(台湾)的量是有限的,像是香港就设计许多人民币回流管道.

中国信托银行策略长施景富也向香港经验取经,他认为,香港的人民币业务开放系采取阶段渐进式,因此中信银人民币业务推展将会分阶段进行,第一阶段将会锁定存汇业务,第二阶段才会聚焦财富管理.

他并点出,财富管理的主要业务在于基金及保单,但初步开放阶段,投信及寿险的人民币去路有限,所以较不会太过积极去承做该项业务.

目前中信银香港及OBU分行人民币存款约60亿元,为台湾银行业者人民币存量排名第二.但施景富表示,人民币存款至少要达到50亿美元(约318亿元人民币)的规模才算深耕.尽管人民币升值速度放缓,但长线仍看升,因此会继续积极吸收人民币存款.[ID:nST0541907]

至于人民币债券业务,OBU主管皆乐观其成,但因赋税的问题将增加发行成本,何寿川表示,如果这些事情(税)解决了,永丰余可能会成为第一家在DBU(指定外汇银行)发行人民币债券,现在已进入最后阶段.

市场皆等着看台湾人民币业务会如何发展?商机何时发酵?

美银美林证券金融股分析师胡传祥表示,台湾将开放人民币业务,预期今年仍将着重准备工作,明年才会产生新获利动能,预估人民币业务将为明年银行业额外带来3%潜在获利贡献,且到2017年人民币获利贡献将逐步增至14%,并激励2013-2017年银行业股东权益报酬率达0.3%至超过1%.

胡传祥认为,主要人民币相关业务的获利贡献将来自贸易结算、金融行销及财富管理业务等三大方向,点名兆丰金(2886.TW)、中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)及永丰金(2890.TW)将受惠,给予兆丰金、中信金、富邦金及永丰金评等皆为买进.

部份分析师认为,较看好人民币财富管理业务将有助于银行手续费收入,但开放初期仍以人民币存汇业务为主,对银行获利益助不大.摩根士丹利证券及高盛证券都对人民币业务初期获利贡献采取保守的看法.

**两岸人民币业务合作**

为抢食人民币商机,近年台资银行多把并购大局放眼中国,但因涉及两岸主管机关,传闻中的并购案很多,但总是"只闻楼梯响,不见人下来".

近期浮上台面的参股焦点为华一银行,做为中国唯一台商投资的外资银行,买家可以控股过半、掌握主导权,现在成为台资银行抢亲的对象.先后传出买家包括国泰金、兆丰金及富邦金,近日则有消息人士透露,富邦金已对华一银行大致完成实地查核,望年底前底定.台湾金管会官员日前也表示,富邦金控已针对参股大陆华一银行过半股权一事,向金管会提出口头说明.[ID:nST0556683]