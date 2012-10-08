《台湾重要政经日程》--10月8日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息======================
10/8(一)
--09:00 立法院财政委员会邀财政部长备询.
--09:00 2012年全球招商论坛.
--10:30 戴德梁行第三季不动产市场概况展望.
--12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割.
--14:00 宏达电(2498.TW)公布第三季营收.
--16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%.
==================近期重要政经消息======================
10/9(二)
--台电101-5期无担债标售,金额70亿台币.
--13:30 台积电(2330.TW)公布9月营收.
--14:00 联电(2303.TW)公布9月营收.
--14:00 仲量联行2012年第三季记者会.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
10/19(五)
--16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%.
10/22(一)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%.
10/23(二)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%.
10/25(四)
--13:30 宏基(2353.TW)公布第三季业绩.
--13:30 台积电(2330.TW)公布第三季业绩.
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%.
10/29(一)
--12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割.
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割.
11/5(一)
*--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%.
*--16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元.
11/20(二)
--12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割.
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
11/26(一)
--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割.
11/30(五)
--12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良