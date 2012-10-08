《台湾重要政经日程》--10月8日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息====================== 10/8(一) --09:00 立法院财政委员会邀财政部长备询. --09:00 2012年全球招商论坛. --10:30 戴德梁行第三季不动产市场概况展望. --12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割. --14:00 宏达电( 2498.TW )公布第三季营收. --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. ==================近期重要政经消息====================== 10/9(二) --台电101-5期无担债标售,金额70亿台币. --13:30 台积电( 2330.TW )公布9月营收. --14:00 联电( 2303.TW )公布9月营收. --14:00 仲量联行2012年第三季记者会. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) --13:30 宏基( 2353.TW )公布第三季业绩. --13:30 台积电( 2330.TW )公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/5(一) *--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%. *--16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 张喜良