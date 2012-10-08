〔台湾新债〕中华航空规划发行50-60亿台币无担保公司债--消息

路透台北10月8日电---两位了解相关讯息的人士周一表示,台湾最大航空公司--中华航空(2610.TW)规划发行50-60亿台币的无担保公司债,至于具体募集方式仍有待高层决定.

华航财务副总锺婉君则对路透表示,还在讨论公司债发行内容."无论公募、私募都会考虑."

她指出,本次公司债发行的目的是因应旧债的到期偿还.公司会在11、12月举行董事会讨论该项议案.

华航曾在今年初以私募方式发行三年期无担保公司债.一消息人士称,由于利率高达2.0%,因此吸引寿险与票券商等买盘认购.

虽然买盘也希望华航比照办理,不过另一消息人士指出,公司倾向以公募方式发行,发债成本会比较低.但因华航评等只有"twBBB+",能否吸引买盘认购犹待观察.(完)