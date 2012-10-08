〔台湾新债〕中华航空规划发行50-60亿台币无担保公司债--消息

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
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路透台北10月8日电---两位了解相关讯息的人士周一表示,台湾最大航空公司--中华航空(2610.TW)规划发行50-60亿台币的无担保公司债,至于具体募集方式仍有待高层决定.
华航财务副总锺婉君则对路透表示,还在讨论公司债发行内容."无论公募、私募都会考虑."
她指出,本次公司债发行的目的是因应旧债的到期偿还.公司会在11、12月举行董事会讨论该项议案.
华航曾在今年初以私募方式发行三年期无担保公司债.一消息人士称,由于利率高达2.0%,因此吸引寿险与票券商等买盘认购.
虽然买盘也希望华航比照办理,不过另一消息人士指出,公司倾向以公募方式发行,发债成本会比较低.但因华航评等只有"twBBB+",能否吸引买盘认购犹待观察.(完)
--记者 董永年;审校 屈桂娟
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英