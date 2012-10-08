《热点透视》法国不能老是依赖低迷的市场

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撰稿 Neil Unmack 编译 王冠中

路透伦敦10月5日电---法国总统奥朗德持续让市场跌破眼镜.在5月大选前,奥朗德被部分人称作欧洲的危险人物.奥朗德的反市场、反撙节诉求,似乎会和德国正面冲突,并且大幅推高法国公债利差.但在上任四个月后,法国的借贷成本处于接近纪录低点水准,而其公债与德债的利差,尽管跟危机前水准相比仍偏高,但处在可以掌控的70个基点水准,和去年11月的高达190个基点相去甚远.

市场忘了社会党人担任法国总统的举债规模通常比保守党人担任总统时来得小.自从上任以来,奥朗德已成功地推动撙节举措,甫公布30年来最为严苛预算案,以期达成明年赤字3%的目标.奥朗德的支持度就没那么好了,其民调支持度在两个月内下滑了11个百分点至43%.

然而,法国的市场表现主要是拜邻国出了问题所赐,而非自身体质优良.西班牙和意大利危机使得资金从二线国家外逃,流入较低风险资产.而在当前的德国收益率水准下,投资人会倾向忽视法国的缺点:债务相当于国内生产总值(GDP)的比率超过90%,竞争力持续流失,经常帐失衡情况日益扩大.

奥朗德似乎终于体认到这个问题,难题在于他是否准备要采取不受欢迎的必要行动来因应.法国政府据传计画要降低偏高的劳动税,透过减少雇主对社会安全福利的贡献,并将该负担转嫁至薪资、退休金和资本利得上.法国政府亦计画更大规模的劳动市场改革.

市场目前尚且不是那么苛求.由于欧元区危机迟迟未解除,投资人不太可能将资金大举移出法国.就算是穆迪警告要调降法国评级,也不太可能带来太大的冲击.

但法国不应该因此认为市场一直都会很温驯.德意志银行设计的理论模型显示,法国10年期公债收益率应较目前水准再高出至少130个基点.奥朗德可能有一天会变成在市场和选民间两边不是人.(完)