《全球市场》亚股和风险资产多下滑,投资者审慎等待企业财报出炉

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.7%

* 布兰特原油下滑0.4%,报每桶111.60美元

* 欧元下跌0.3%,美元指数上升0.2%

路透新加坡10月8日电---亚洲股市和大宗商品等其他风险资产周一下跌,因投资者对全球经济前景和企业获利依然审慎,尽管美国上周五公布的就业数据优于预期.

美国股市标准普尔500指数上周五小幅收低,因对财报季的担忧盖过美国失业率降低的利好影响.美国铝业周二将为财报季拉开序幕.标普500股指期货ESc1周一在亚洲市场下滑.