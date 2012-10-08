《全球市场》亚股和风险资产多下滑,投资者审慎等待企业财报出炉

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.7%
* 布兰特原油下滑0.4%,报每桶111.60美元
* 欧元下跌0.3%,美元指数上升0.2%
路透新加坡10月8日电---亚洲股市和大宗商品等其他风险资产周一下跌,因投资者对全球经济前景和企业获利依然审慎,尽管美国上周五公布的就业数据优于预期.
美国股市标准普尔500指数上周五小幅收低,因对财报季的担忧盖过美国失业率降低的利好影响.美国铝业周二将为财报季拉开序幕.标普500股指期货ESc1周一在亚洲市场下滑.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英