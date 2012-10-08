〔台湾债市〕公债RP利率持平,投信资金偏多

路透台北10月8日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一大致持平.银行与投信资金仍多,但今日未见RP利率有下调迹象.

一大型证券商交易员表示,今日投信短钱不少,因此公债RP承作也偏短,天期仅有一天.至于公司债RP利率则持稳在0.85-0.86%.

另一证券商交易员则称,投信申购款流入,因此买券需求增加,公司债RP利率比较好谈,但公债还是铁板一块.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,本周二有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割、周四鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)