〔台湾债市〕公债RP利率持平,投信资金偏多

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透台北10月8日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一大致持平.银行与投信资金仍多,但今日未见RP利率有下调迹象.
一大型证券商交易员表示,今日投信短钱不少,因此公债RP承作也偏短,天期仅有一天.至于公司债RP利率则持稳在0.85-0.86%.
另一证券商交易员则称,投信申购款流入,因此买券需求增加,公司债RP利率比较好谈,但公债还是铁板一块.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.
证券商表示,本周二有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割、周四鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。