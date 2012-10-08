《汇市简讯》美元/印度卢比跳升,空头回补进一步涌现

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数跌至94.01

路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英