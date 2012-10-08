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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 12:18 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比跳升,空头回补进一步涌现

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* 美元/印度卢比开盘买价报51.96,随后续升,目前为止高点在52.25

* 市场再度受恐慌性空头回补推动,印度股市延续跌势,助长美元买盘

* 印度股市今日续跌0.31%,上周五因获利了结收低0.73%.

* 美元/印度卢比最新报52.16-52.18,若升破52.30,接下来可能上看52.60.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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