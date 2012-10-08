《即时观点3》台湾9月出口远超预期,第四季旺季可望带动出口动能恢复

路透台北10月8日电---台湾财政部周一公布,9月出口金额较上年同期成长10.4%,明显优于市场预估的成长3.6%,并终结连续六个月的衰退走势.因电子产品与光学器材呈两位数成长,尤其电子产品出口金额达历年单月新高,但资讯与通讯产品减幅仍达20.1%.

财政部并在新闻稿中称,迈入年底采购旺季,第四季出口可望稳步回升,但欧美需求仍疲弱将抑制部分出口动能.

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主要数据:

--9月出口金额较上年同期成长10.4%(市场预估成长3.6%);上月为衰退4.2%

出口至中国(含香港)地区较上年同期成长6.0%;上月为衰退5.7%

出口至美国成长2.7%;上月为衰退8.4%

出口至欧洲衰退10.5%;上月为衰退17.4%

--9月进口则较上年同期成长1.3%(市场预期成长0.33%);上月为衰退7.6%

--9月贸易收支为顺差40.8亿美元;上月为顺差33.1亿美元

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**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林:

出口金额达到250亿美元,比预期要好,主要归因于苹果(AAPL.O)智慧型手机iPhone 5零组件的出货,以及季节性因素与比较基期偏低等的挹注.

由于比较基期偏低,我们预估第四季出口将因此成长5.1%,第三季则为衰退4.3%,但这并不能代表景气复苏.

--永丰金控分析师 黄韵玲:

这比我们的预期好很多,因为过去没有从衰退突然转为明显成长的例子.从财政部发布的新闻内容可知,9月出口明显成长,主要是因为矿产品年增长翻倍的挹注,但资讯与通讯产品减幅仍大.惟进入第四季,资通讯产品可能因Win8相关产品上市的带动令跌幅缩小,届时单月出口可望持续正成长,但全年出口还是衰退.

--元大投顾研究部协理 王诚宏:

9月出口数据优于我们的预期,看起来是反应传统第四季的旺季效应,从现在起西方的传统消费季到中国明年的农历年前,加上iPhone 5的发表,及欧债问题在信心面的改善,表示正常季节性需求未被压抑,接下来将会有五个月的消费旺季需求可乐观看待,台湾出口可望回复正常动能.

至于会不会加快,关键在中国十八大之后,习近平的讲话将愈来愈多,表现个人色彩,一扫过去因换领导人因素消费缺乏热情及投资支出也呈观望的态势,只要明年第二季季中开始,航运出现拉货的点火现象,也许就能挥别这阵子来的低谷.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收贬3.4分,报29.402.

--台股加权股价指数.TWII收低0.97%至7,615.89点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为1.66%,出口年成长率为衰退1.72%,进口年成长率为衰退1.50%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;美国和东协(东盟)六国也是台湾重要的出口地区. (完)

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