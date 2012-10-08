〔新债招标〕台湾五年101/6R期公债得标利率为0.908%,略高于市场预期

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
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路透台北10月8日电---台湾央行周一表示,财政部委托标售的五年期公债101/6RA01106R=TWO得标利率为0.908%,略高于市场预期.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.870-0.890%间,最低预估在0.850%,最高在0.910%.[ID:nST0561567]
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额459亿台币,投标倍数为1.53倍,低于上次10年期公债101/9的2.12倍.
各行业的得标比重方面,银行得标45.33%、证券业27.67%、保险业3.33%、票券业23.67%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英