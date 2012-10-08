〔新债招标〕台湾五年101/6R期公债得标利率为0.908%,略高于市场预期

路透台北10月8日电---台湾央行周一表示,财政部委托标售的五年期公债101/6RA01106R=TWO得标利率为0.908%,略高于市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.870-0.890%间,最低预估在0.850%,最高在0.910%.[ID:nST0561567]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额459亿台币,投标倍数为1.53倍,低于上次10年期公债101/9的2.12倍.

各行业的得标比重方面,银行得标45.33%、证券业27.67%、保险业3.33%、票券业23.67%.(完)

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