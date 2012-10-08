〔国际油市〕布兰特原油期货跌破112美元,因经济疲弱抵销供应疑虑

路透新加坡10月8日电---布兰特原油期货周一跌破每桶112美元,为连续第二天下滑,因担心全球经济脆弱可能抑制石油需求,但中东紧张关系所引发的供应疑虑可望抑制跌势.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]