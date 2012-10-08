〔台湾货币市场〕10月9日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透台北10月9日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,144.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)9,619.45亿台币:
10/10 2,895.00亿
10/11 1,026.00亿
10/12 3,714.00亿
10/13 657.00亿
10/14 3,686.50亿
10/15 241.50亿
10/16 176.50亿
10/17 3,497.00亿
10/18 498.00亿
10/19 3,421.00亿
10/20 462.65亿
10/21 2,466.00亿
10/22 167.00亿
10/23 162.50亿
10/24 2,778.50亿
10/25 372.00亿
10/26 3,142.00亿
10/27 442.00亿
10/29 138.00亿
10/31 4,123.00亿
11/01 360.50亿
11/02 2,500.30亿
--公债还本付息331.92280875亿台币:
10/15 89甲4期13息 24.5亿
10/19 90甲7期11息 17.5亿
10/19 96乙1期本金 282.507亿
10/19 96乙1期5息 7.41580875亿
--国库券到期250亿台币:
10/31 财101-2 250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/12: 101/6R期五年期增额公债发行,金额为300亿台币.
--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]
台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]
台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？