〔英国央行〕并无人就英央行总裁一职接洽澳洲央行总裁史蒂文斯--消息

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透悉尼/伦敦10月8日电---直接知悉内情的消息人士周一表示,英国财政部官员并未就英国央行总裁一职,与澳洲央行总裁史蒂文斯进行接洽.
英国星期日泰晤士报报导引述未具名消息指出,史蒂文斯成为英国央行下任总裁的竞逐者.
不愿曝光的消息人士称,对于该职位,"不曾有人来探询"史蒂文斯.
据英国央行求才广告,英国正在寻找"一名廉正与名望都无庸置疑"的人选,在英国央行总裁金恩退休后接任其职位.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。