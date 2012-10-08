〔英国央行〕并无人就英央行总裁一职接洽澳洲央行总裁史蒂文斯--消息

路透悉尼/伦敦10月8日电---直接知悉内情的消息人士周一表示,英国财政部官员并未就英国央行总裁一职,与澳洲央行总裁史蒂文斯进行接洽.

英国星期日泰晤士报报导引述未具名消息指出,史蒂文斯成为英国央行下任总裁的竞逐者.

不愿曝光的消息人士称,对于该职位,"不曾有人来探询"史蒂文斯.

据英国央行求才广告,英国正在寻找"一名廉正与名望都无庸置疑"的人选,在英国央行总裁金恩退休后接任其职位.(完)