〔台湾汇市〕台币/美元量缩收贬,台股走跌令外商回补美元

* 央行双向抛补力求稳定

* 经济忧虑仍在,交易量缩

* 明日主交投区间持平于29.2-29.400

路透台北10月8日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘微跌3.4分.台湾股市今日表现不佳,打击投资者信心,连带拖累台币量缩趋贬.不过在经济前景走势不明的情况下,台币本周料仍在区间来回,29.2-29.4仍是主交投区.

汇银人士指出,市场对美国9月非农就业数据好于预期解读分歧,认为经济前景仍然堪忧.外资在台湾汇市午前仍有汇入,但午后台股跌幅扩大,外资也随之回补美元,在未来确定经济触底回升之前,短线能获利了结出场仍是唯一选择.

"台股跌,美元涨,外资就跟着做."一本地银行交易员说.

交易员于场中也观察到央行双向承作.部分交易员认为,央行在经济出口不佳及通膨走高之间,重点转为控制通膨,虽然不希望台币升值过快,但也不愿看到台币贬值.央行在场中双向抛补也令本地银行及外银跟进,让台币上下不过1-2角,波动非常和缓.

此外,财政部盘后公布9月出口数据优于市场预期,但交易员认为不能太乐观解读,特别是国际经济的未爆弹难以预测,市场反应将不会太大.

财政部盘后公布9月进出口数据,9月出口金额较上年同期成长10.4%,明显优于市场预估的成长3.6%,并终结连续六个月的衰退走势.因电子产品与光学器材呈两位数成长,尤其电子产品出口金额达历年单月新高,但资讯与通讯产品减幅仍达20.1%.[ID:nST0561957]

市场人士也指出,本周国际情势仍是主要观察重点,特别台币近来与亚币紧密连动,尽管波动区间难以突破近一个月来的既有价格,国际资金流向仍为台币强弱指出方向.

台股.TWII今日收盘走低近1%报7,615.89点,不过外资及陆资仍买超台股16.49亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场从上日看多台币转为偏空,美元/台币一周及一个月期换汇点折价幅度明显缩小.

多数新兴亚洲市场货币周一走软,因尽管美国就业数据好于预期,但投资者担忧全球经济成长迟缓而获利了结,同时投资者预计亚洲地区一些央行将放宽货币政策.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚包括今日稍晚欧洲央行和美联储(FED)举行会议、周二欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表谈话、周三FED发表褐皮书、周四G7财长会议及韩国央行利率决策.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.402 29.368 29.230-29.405 29.370 5.50 8.41

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.312 29.278 29.260-29.319 29.270 3.20 4.36

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.055/-0.045

美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.200/-0.180

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