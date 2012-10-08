〔台湾债市〕101/9殖利率开高收低,101/6R标高但买盘趁机接手

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透台北10月8日电---台湾10年券101/9殖利率周一开高收低,盘初先反映美债价格下跌利空,中午五年券101/6R得标利率虽偏高,但反而被买盘视为接手的好机会,再加上股市跌幅扩大,终场殖利率反而小幅收低.
针对今日101/6R的标售结果,交易商认为,由于该券是增额券,成本因利息因素而垫高,导致参与度偏低,不过在得标利率公布后,反而因买点出现而进场承接,让收盘的殖利率反而比得标利率走低1.7个基点.由于资金多于筹码架构不变,预料台债殖利率仍会在低档盘旋,明日101/9殖利率区间看在1.130-1.150%.
"虽然标得不好,但盘面却没有恐慌的气氛."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管则称,今日开标的时间有点久,从得标比重来看,显示买盘参与并不热络.但因标售后殖利率反而走低,也显示债市靠筹码引导的趋势还没改变.
台湾央行今日中午标售101/6R,得标利率为0.908%,略高于市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标45.33%、证券业27.67%、保险业3.33%、票券业23.67%.[ID:nST0562051]
美国公债价格周五下跌,因美国失业率意外下降,使经济好转的预期升温,而且交易员也为下周新的长期公债标售调整仓位.指标10年期公债价格下跌120/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.74%,为9月24日以来最高.[US/NCN]
台湾股市周一收跌0.97%,加权股价指数.TWII下滑74.76点,至7,615.89点,开盘上涨0.23%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.57 1.1393 1.1380-1.1499 110.50
5 101/6R A01106R=TWO +1.10 0.8910 0.8780-0.9030* 35.00
* 表创该券交易以来殖利率日高
台债由筹码主导的格局未变,在空头找不到明确施力点的情形下,交易商认为,短期台债还是呈现对利空钝化,殖利率逢反弹仍是买点的走势.
不过一证券商交易主管也提醒,从近期美债殖利率走势观察,似乎已渐渐由空头取得主导权.台湾银行间虽然资金充沛,但对利率风险还是存在高度警戒,因此今日101/6R的标售结果才会高于预期.
"要再观察美国下个月的失业率,若再走低,或许通膨议题就会浮上台面."他说.
另一证券商交易员则称,市场资金过多,在利率波动愈来愈小状况下,银行端渐渐能接受持有长券的曝险.在此情形下,殖利率曲线的长券端可能会逐渐下压,令曲线趋于平坦化.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1393
5 101/6 A01106=TWO 0.8895
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。