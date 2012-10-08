〔台湾债市〕101/9殖利率开高收低,101/6R标高但买盘趁机接手

路透台北10月8日电---台湾10年券101/9殖利率周一开高收低,盘初先反映美债价格下跌利空,中午五年券101/6R得标利率虽偏高,但反而被买盘视为接手的好机会,再加上股市跌幅扩大,终场殖利率反而小幅收低.

针对今日101/6R的标售结果,交易商认为,由于该券是增额券,成本因利息因素而垫高,导致参与度偏低,不过在得标利率公布后,反而因买点出现而进场承接,让收盘的殖利率反而比得标利率走低1.7个基点.由于资金多于筹码架构不变,预料台债殖利率仍会在低档盘旋,明日101/9殖利率区间看在1.130-1.150%.

"虽然标得不好,但盘面却没有恐慌的气氛."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,今日开标的时间有点久,从得标比重来看,显示买盘参与并不热络.但因标售后殖利率反而走低,也显示债市靠筹码引导的趋势还没改变.

台湾央行今日中午标售101/6R,得标利率为0.908%,略高于市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标45.33%、证券业27.67%、保险业3.33%、票券业23.67%.[ID:nST0562051]

美国公债价格周五下跌,因美国失业率意外下降,使经济好转的预期升温,而且交易员也为下周新的长期公债标售调整仓位.指标10年期公债价格下跌120/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.74%,为9月24日以来最高.[US/NCN]

台湾股市周一收跌0.97%,加权股价指数.TWII下滑74.76点,至7,615.89点,开盘上涨0.23%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.57 1.1393 1.1380-1.1499 110.50

5 101/6R A01106R=TWO +1.10 0.8910 0.8780-0.9030* 35.00

* 表创该券交易以来殖利率日高

台债由筹码主导的格局未变,在空头找不到明确施力点的情形下,交易商认为,短期台债还是呈现对利空钝化,殖利率逢反弹仍是买点的走势.

不过一证券商交易主管也提醒,从近期美债殖利率走势观察,似乎已渐渐由空头取得主导权.台湾银行间虽然资金充沛,但对利率风险还是存在高度警戒,因此今日101/6R的标售结果才会高于预期.

"要再观察美国下个月的失业率,若再走低,或许通膨议题就会浮上台面."他说.

另一证券商交易员则称,市场资金过多,在利率波动愈来愈小状况下,银行端渐渐能接受持有长券的曝险.在此情形下,殖利率曲线的长券端可能会逐渐下压,令曲线趋于平坦化.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1393

5 101/6 A01106=TWO 0.8895

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)