版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:亚洲风险偏好疲弱,股市走弱

0600GMT

* 欧元/美元跌0.4%,欧元/日圆跌0.5%,美元/日圆跌0.1%,澳元/美元持平

* 亚洲有温和的避险基调,股市走弱,日本市场休市

* 欧元/日圆支撑位在101.77;澳元/美元升逾1.0150

* 今日稍后将召开欧元集团财长会议,美国适逢哥伦布日

* 浏览欧洲市场开盘时图表,请点选:(ID:link.reuters.com/num23t)(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐