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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 15:10 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元料续涨,轧空行情一波未平一波又起

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* 非农就业数据公布后,出现又一波强劲的投机仓位轧平潮

* 欧元/澳元激涨,突破1.2720-30

* 1.2720如今成为支撑,周五低点1.2660成为强劲技术支撑

* 100小时均线位于1.2667,6月5日高点在1.2875,此为下一道上档目标

* 尽管欧元/澳元空仓减少,但规模仍庞大,恐见另一波轧仓.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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