版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 15:06 BJT

《汇市简讯》澳元带领避险气氛后,欧元兑美元跟进走跌

0646GMT

* 获利了结拖累欧元/美元下跌,脱离美国非农就业报告公布后的高位

* 在纽约盘触及1.3072,之后澳元带动避险气氛下,迫使欧元/美元走势逆转

* 避险气氛在亚洲盘萦绕,美国、加拿大和日本今日适逢假期

* 偏爱逢低买进

* 1.2950-60有买方出手,100小时移动均线切入位在1.2962,小时图云底在1.2950.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐