台湾经济指标预测--10月9日至11月20日

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透台北10月9日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------10月15日当周--------------------------------------- 10/19 1600 外销订单 9月 -- -1.50%(年变动率) -------------------------------10月22日当周---------------------------------------- 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.29% 10/23 1600 工业生产 9月 -- +1.89%(年变动率) 10/25 1610 M2货币总计数 9月 -- +3.69%(年变动率) -------------------------------11月5日当周---------------------------------------- 11/5 0830 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +2.96%(年变动率) 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 3,979.50亿美元 *11/8 1600 商品出口 10月 -- +10.4%(年变动率) *11/8 1600 商品进口 10月 -- +1.3%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 林高丽
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？