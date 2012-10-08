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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 16:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空方占优势,但下档看来有限

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* 美国投资人抛售欧元/日圆,跌破100小时均线位置101.65;小时图云区底部为101.50

* 在101.27有更强大的技术支撑,此为10月3日的日低,接下来的支撑则为21日移动平均101.20

* 瑞士商业银行对于欧元/美元的抛盘遭遇半官方的买盘吸收

* 型态符合亚洲央行逢低买进的利益

* 在1.2950上方有强劲的中长期投资买盘.行权价1.3000的期权到期看来将造成重大影响 (完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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