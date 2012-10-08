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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--10月9日****

路透10月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月8日(一)

　2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 顺差4,255 顺差6,254

10月9日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0

企业信心指数 -- 负2

0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 43.6

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855

0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43

进口(亿欧元) -- 408.50

出口(亿欧元) -- 365.80

0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%

(较上年同期) -2.5% -2.5%

0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.5% +2.9%

(较上年同期) -1.1% -0.8%

制造业产出(较前月) -0.6% +3.2%

(较上年同期) -0.6% -0.5%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 逆差85 逆差71.5

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差40 逆差28.8

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 -- -0.3%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 20.75 22.49

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 -- +2.3%

1400 美国就业指数 9月 -- 108.6

2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%

10月9-10日

2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -2.7% --

报纸招聘广告(较前月) -3.6% --

-- 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 +0.6% --

(较上年同期) +5.0% --

0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%

经季节调整失业率 2.9% 3.0%

0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 +2.4% -0.5%

进口(经季节调整,较前月) +0.3% +0.3%

贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差183 顺差153

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) -0.4% -0.4%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负22.2 负20.8

1000 德国工业生产(较前月) 8月 -0.5% -0.8%

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 +1.5% -0.35%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 负15 负20 (完)

--整理 张若琪/王洋;审校 隋芬

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