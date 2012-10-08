主要国家经济指标预测--10月9日****

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透10月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
10月8日(一)
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 顺差4,255 顺差6,254
10月9日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 -- 正1.0
企业信心指数 -- 负2
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 43.6
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43
进口(亿欧元) -- 408.50
出口(亿欧元) -- 365.80
0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -2.5% -2.5%
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.5% +2.9%
(较上年同期) -1.1% -0.8%
制造业产出(较前月) -0.6% +3.2%
(较上年同期) -0.6% -0.5%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 逆差85 逆差71.5
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差40 逆差28.8
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 20.75 22.49
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 -- +2.3%
1400 美国就业指数 9月 -- 108.6
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
10月9-10日
2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -2.7% --
报纸招聘广告(较前月) -3.6% --
-- 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 +0.6% --
(较上年同期) +5.0% --
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%
经季节调整失业率 2.9% 3.0%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 +2.4% -0.5%
进口(经季节调整,较前月) +0.3% +0.3%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) 顺差183 顺差153
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -0.4% -0.4%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负22.2 负20.8
1000 德国工业生产(较前月) 8月 -0.5% -0.8%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 +1.5% -0.35%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 负15 负20 (完)
--整理 张若琪/王洋;审校 隋芬
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？