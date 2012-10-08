〔两岸金融〕第三次"金银会"初拟11月底召开,证券业谈判陷僵局--消息(更新版)

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* 三次"金银会"拟于十八大后的11月底召开

* 证券业参股中国同业持股仅在49%

* 证券业希望全资全照或仍不可得

路透台北10月8日电---两岸银行业开放的脚步预计将快于证券业.消息人士透露,在中共十八大结束后的11月底"金银会"将再度上场,但证券业市场开放谈判陷入僵局,台湾希望证券业参股可达50%以上,及在大陆能全资全照经营目前都尚未获得同意.

两位了解情况的消息人士周一指出,两岸银行业监理主管机关--台湾金管会及中国银监会初步预定于11月底在台湾召开第三次"金银会",讨论进一步的市场开放,以做为年底两岸经济协议(ECFA)后续"服务贸易协议"签署的蓝图之一.

金融业开放为年底两岸服务贸易协议签署的重头戏,熟悉谈判进程的两位台湾官员指出,因中国十八大已定于11月8日召开,两岸有共识待十八大结束后的约11月底,由金管会主委陈裕璋及银监会主席尚福林再度会面,以讨论银行业市场准入的进一步开放.不过详细日期尚未敲定.

"双方对怎么开放都已经有腹案,但还没告诉对方答案."上述一位消息人士说.

另一台湾官员并指出,虽然攸关银行业进展的金银会已有着落,但中国对首次"金证会"及"金保会"迟迟未能答应举行,在台湾证券业参股部分,陆方目前仅同意台资视同外资按新法令提高至49%,而非台湾要求的50%以上.

中国证监会8月底就修改《外资参股证券公司设立规则》等下发征求意见,属于实质性修改的内容包括把外资参股证券公司境外股东的持股比例上限,由此前的不得超过三分之一,提高到不得超过49%.[ID:nSB1743262]由于台湾在大陆被视同为外资,将比照外资条件.

"我们不想被视为外资,想被视为特殊的台资,但中国官员不肯...还有两个月可以再努力看看."上述官员指出.

除了参股外,另一熟悉情况的官员也指出,台湾希望的全资(独资设立公司)全照(经营所有证券业务)目前也未获首肯,甚至争取证券业的QFII(境外合格机构投资者)的资格放宽,也只获得"适当便利"的模糊回应,未能取得具体承诺.

"现在就是动不了,要看看十八大之后能不能有新的进展."他说.

两位官员并指出,在银行业部分,台湾将持续争取参股上限放宽,及设立分行、子行等审批能获得较快速的便利待遇;中方则希望银行业在台湾的发展能视同外资,可几乎不设限进入市场.但双方官员对此还未有进一步的讨论.

台湾金管会今年1月初甫开放陆银可来台参股本地银行或金控,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%,加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%.[ID:nST0489459]中国给台湾银行参股的上限和外资相同,目前为20%.

俗称"金银会"的两岸银行监理合作平台第一次会议在去年4月25日于台北举行,双方达成两岸银行业开放互设分支机构,初期每年举行两次会议的共识;第二次会议则是在同一年的11月于北京举行,两岸当时就针对互设营业据点和ECFA早收承诺达成若干共识.不过今年至今都尚未举行.

中国共产党第十八次全国代表大会将于11月8日在北京召开,届时将确定新一届中共中央领导层.(完)