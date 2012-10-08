〔台湾货币市场〕短率大致不变,央行稍减少冲销力道(更新版)

(更新存单细节及准备数字)

* 资金平稳

* 一年期存单交割令外商余钱较少

记者 高洁如

路透台北10月8日电---台湾银行间短率周一大致平稳.今日虽有一年期存单交割的紧缩因素,不过央行冲销力道也不算大,市场资金供给大致不缺,短率持平.

交易员表示,虽然外商银因应今日的一年期存单交割,市场游资大减,但不管是台面上三种天期存单,抑或是隔夜资金,央行今日冲销的资金力道都相对薄弱,因此资金情势倒也持平,利率水位并未因此有所波动.

"新做的拆出也不算好做,需求普通而已,"一家中型公营银行交易员说.

交易员普遍表示,今日三种天期存单的发行量普遍趋少,隔拆部分需求也不大,资金情势大致平稳无波.

今日紧缩因素有364天期存单交割,金额1,000亿台币,该期存单上周五标售,加权平均得标利率在0.805%,较上期的0.829%跌2.4基点,较央行30天期存单0.87%亦跌了6.5基点.[ID:nST0561165]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.389%,上日收在0.388%;区间落在0.295-0.54%,上日在0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日亦同.

**票量仍不多**

短票方面,交易员指出,目前月初的票量仍然不多,银行端今日虽受到整体市场资金偏少的因素影响,买气不算太高,但其实票券商的票量也不算多,因此今日的情势仍是大致平稳.

而对于本周三(10日)的金融市场假日是否会造成资金波动,交易员也表示,这是例行的纪念假日,票券商早在先前已将资金情势善做安排,因此不会有意外的情况.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;同上日.

台湾央行今日共发行2,952.5亿台币存单,包含1,000亿台币的364天期存单.[TW/MMTCN]本周央行存单总共到期1兆1,580.5亿台币,本周余日存单到期情况分别为:周二1,144.5亿、周三2,895亿、周四1,026亿以及周五3,714亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为17亿台币;累计超额准备为负544亿台币,加计前期1%的超额准备为556亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率大致持平.银行与投信资金仍多,但今日未见RP利率有下调迹象.

一大型证券商交易员表示,今日投信短钱不少,因此公债RP承作也偏短,天期仅有一天.至于公司债RP利率则持稳在0.85-0.86%.

另一证券商交易员则称,投信申购款流入,因此买券需求增加,公司债RP利率比较好谈,但公债还是铁板一块.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,本周二有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割、周四鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)