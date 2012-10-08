〔东南亚股市〕多数回跌,受全球经济前景疑虑影响

路透曼谷10月8日电---东南亚股市周一多数下跌,受全球经济前景的疑虑影响,印尼股市脱离盘中纪录高点,受Astra International(ASII.JK)等近期涨多个股的卖压拖累,而地产股则带领新加坡股市下滑.
印尼股市.JKSE下跌1%,回吐稍早触及盘中纪录高点4,324.79点的涨幅.
印尼市值最大的上市公司Astra International挫跌2.4%,上周五曾上涨5.8%,当时大盘收在4,311.31点的高位.
新加坡方面,嘉德置地(CATL.SI)重挫3.3%,其他地产股亦下滑,此前政府引进新措施,以期让地产市场降温.
新加坡海峡时报指数.FTSTI收低1%,该指数上周上涨1.55%,且为东南亚表现第二佳的市场,仅次于菲律宾股市.PSI.
马来西亚股市.KLSE收平,外资买超1.17亿马币(3,830万美元),散户和法人则为卖超.
1010GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3076.65 -31.22 -1.00 +16.26 2646.35
马来西亚 .KLSE 1660.22 -0.01 +0.00 +8.46 1530.73
泰国 .SETI 1304.71 -6.64 -0.51 +27.25 1025.32
印尼 .JKSE 4268.24 -43.08 -1.00 +11.68 3821.99
菲律宾 .PSI 5434.13 -5.71 -0.10 +24.30 4371.96
越南 .VNI 393.45 5.29 +1.36 +11.92 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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