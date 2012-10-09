《台湾报摘》--工商时报10月9日

* 头版头条:

--台湾宏达电(2498.TW)营运持续走下坡,受新旧机种转换影响,宏达电第三季营收、营利率勉强达阵,但第三季EPS(每股收益)仅有4.7台币,创下2004年第三季以来的新低.业界更传出,第四季营收可能下探6字头(不到700亿台币),今年全年EPS恐怕只有23.5台币,创下八年以来最低纪录.

* 其他:

--位于台北市金山南路最受瞩目的10多公顷华光特区案,确定年底动起来.行政院秘书长陈世魁昨天表示,100多户违建户确定在12月底强制拆迁,北市府与财政部同步进行都市计划及委外先期规划,朝杜拜月亮塔国际观光饭店、日本六本木复合型购物商场及商办等方向规划.

--经建会、劳委会今晚将再协调台商回台雇用外劳方案.据了解,较有共识的部份是符合投资门槛的台商,前三年免缴增额就业安定费,第4-6年则打折缴交.如果经建会争取到厂商雇用外劳上限为40%,不限产业类别均可适用,将是激励台商回台的大利多.

--预期利率已到谷底,富邦人寿9月大卖国外政府公债,实现利益20多亿台币,富邦金(2881.TW)总经理龚天行表示,主要是预期利率已在低档,继续抱有公债,价格也不会上扬太多,所以先实现获利,再将同样金额转入国外公司债.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.