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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 08:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆几未受经常帐盈余数据影响

0157GMT * 日本8月经常帐盈余为4,547亿日圆,同比增长4.2%[ID:nSB2036775] * 对美元/日圆几无影响,在昨日低位78.09上方,迄今在78.29-35区间交投 * 支撑位在一目均衡基准线78.16和转换线78.14下方 * 阻力位在79.00之前,包括一目均衡云底78.65、100日移动均线切入位78.78 * 资金流动可能偏淡,东京市场才刚结束假期.(完) --编译 戴素萍;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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