《台湾报摘》--经济日报10月9日

* 头版头条:

--财政部昨日公布9月海关进出口贸易统计,不但终结连续6个月的衰退期,成长幅度更达到10.4%,以271.66亿美元创下14个月的出口新高.这也是去年10月以来,台湾单月贸易表现首次优于主要竞争对手南韩.

* 其他:

--为提振台湾景气,经济部大举招商,昨日举办"2012全球招商论坛",总计招商61家、投资金额达1,266亿台币,创下新高.其中13家外商与经济部签署投资意向书(LOI),将于二、三年内投入台湾市场850亿台币,创造7,510个就业机会.

--住宅市场买气清淡,商用不动产市场则因资金丰沛而续热,戴德梁行昨日释出一批不动产标售案、总底价逾45亿台币,今日歌林购物中心又要法拍、底价48亿台币,累计本月商用不动产标售金额逾百亿台币.

--渣打香港昨日预估台湾2013年底人民币存款将可增至1,500亿人民币(约7,050亿台币),看好台湾可望继香港之后,成为下一个人民币离岸中心.

--中国银联打算来台设点,引起各发卡组织高度警戒.继美国运通(AXP.N)公司扩大对台投资后,国际信用卡组织威士(V.N)(VISA)台湾分公司,也决定将位阶升格为子公司,巩固在台客户.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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