《台湾报摘》--经济日报10月9日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--财政部昨日公布9月海关进出口贸易统计,不但终结连续6个月的衰退期,成长幅度更达到10.4%,以271.66亿美元创下14个月的出口新高.这也是去年10月以来,台湾单月贸易表现首次优于主要竞争对手南韩.
* 其他:
--为提振台湾景气,经济部大举招商,昨日举办"2012全球招商论坛",总计招商61家、投资金额达1,266亿台币,创下新高.其中13家外商与经济部签署投资意向书(LOI),将于二、三年内投入台湾市场850亿台币,创造7,510个就业机会.
--住宅市场买气清淡,商用不动产市场则因资金丰沛而续热,戴德梁行昨日释出一批不动产标售案、总底价逾45亿台币,今日歌林购物中心又要法拍、底价48亿台币,累计本月商用不动产标售金额逾百亿台币.
--渣打香港昨日预估台湾2013年底人民币存款将可增至1,500亿人民币(约7,050亿台币),看好台湾可望继香港之后,成为下一个人民币离岸中心.
--中国银联打算来台设点,引起各发卡组织高度警戒.继美国运通(AXP.N)公司扩大对台投资后,国际信用卡组织威士(V.N)(VISA)台湾分公司,也决定将位阶升格为子公司,巩固在台客户.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保