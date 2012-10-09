《全球主要国家债券发行预告》--10月9日-10月16日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/9 1530 美国 13周和26周期国库券
10/9 1700 美国 三年期公债
10/9 英国 传统公债
10/9 加拿大 74亿加元 2013年1月17日到期的98天期国库券
10/9 加拿大 28亿加元 2013年3月28日到期的168天期国库券
10/9 加拿大 28亿加元 2013年9月26日到期的350天期国库券
10/10 1530 美国 四周期国库券
10/10 1700 美国 10年期公债
10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
10/10 加拿大 27亿加元 三年期公债,2016年2月1日到期
10/10 意大利 80亿欧元 2013年10月14日到期的12个月期BOT
10/10 意大利 30亿欧元 2013年1月14日到期的三个月期BOT
10/10 0700 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券
10/10 0700 德国 票息0.10%,2023年到期的通膨保值债券
10/11 意大利 中长期公债标售
10/11 1700 美国 30年期公债
10/11 英国 2024年到期的通膨保值公债
10/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/11 0130 日本 30年期公债
10/15 1530 美国 13周和26周期国库券
10/16 西班牙 12和18个月国库券
10/16 1530 美国 四周和52周期国库券
10/16 0130 日本 五年期公债
10/16 希腊 13周国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保