〔台湾股市〕早盘近持平,宏达电跌停因第三季净利大减

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北10月9日电---台湾股市周二开盘下跌后略微回升,接近持平.指标电子股宏达电(2498.TW)跌停,因第三季自结净利较上年同期大减79%,逊于市场预期.[ID:nST0562039]
开盘九分钟后,加权股价指数.TWII小跌2.7点至7,613.21,上日收低0.97%.
电子类指数.TELI持平,广达(2382.TW)下跌2.43%,先前宣布上月营收减少5.8%.
金融保险类指数.TFNI上涨0.71%.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超16.49亿台币,转卖为买;上日修正后为卖超3.79亿.[ID:nST0562083](完)
--编译 沈以文;审校 徐文焰
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东南亚股市[.SOCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p