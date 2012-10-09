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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 09:23 BJT

〔台湾股市〕早盘近持平,宏达电跌停因第三季净利大减

路透台北10月9日电---台湾股市周二开盘下跌后略微回升,接近持平.指标电子股宏达电(2498.TW)跌停,因第三季自结净利较上年同期大减79%,逊于市场预期.[ID:nST0562039]

开盘九分钟后,加权股价指数.TWII小跌2.7点至7,613.21,上日收低0.97%.

电子类指数.TELI持平,广达(2382.TW)下跌2.43%,先前宣布上月营收减少5.8%.

金融保险类指数.TFNI上涨0.71%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超16.49亿台币,转卖为买;上日修正后为卖超3.79亿.[ID:nST0562083](完)

--编译 沈以文;审校 徐文焰

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