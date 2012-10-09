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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 09:26 BJT

〔韩国数据〕9月大型百货公司及折扣商店销售连四个月较上年同期减少

路透首尔10月9日电---韩国9月大型百货公司及折扣商店销售连续第四个月较上年同期减少,为最长连降纪录,因欧元区财政危机削弱消费者信心.

企划财政部周二公布的初步数据显示,该国三大连锁营运商经营的百货公司销售9月较上年同期减少0.1%,8月则为创纪录下滑6.9%.

"三大"经营的折扣店销售亦下滑0.1%,8月时为减少3.3%.

"全球经济放缓疑虑犹存,导致国内消费和投资信心延后回升,"该部表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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