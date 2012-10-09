〔韩国数据〕9月大型百货公司及折扣商店销售连四个月较上年同期减少

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透首尔10月9日电---韩国9月大型百货公司及折扣商店销售连续第四个月较上年同期减少,为最长连降纪录,因欧元区财政危机削弱消费者信心.
企划财政部周二公布的初步数据显示,该国三大连锁营运商经营的百货公司销售9月较上年同期减少0.1%,8月则为创纪录下滑6.9%.
"三大"经营的折扣店销售亦下滑0.1%,8月时为减少3.3%.
"全球经济放缓疑虑犹存,导致国内消费和投资信心延后回升,"该部表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保