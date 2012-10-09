〔台湾汇市〕台币/美元大致收平,假期前市况平稳以对

* 主交投区间极窄

* 出口商于29.300附近抛汇

* 本周主交投区间料持于当前水准

* 关注周四韩国央行决策

路透台北10月9日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘大致持平,仅微升0.3分.台币在国际市场缺乏追随指标,加上假期前效应,令市况平稳、波动甚微,市场在小幅调节部位之余,静待美联储(FED)褐皮书及周四韩国央行利率决策后的市场反应.

汇银人士指出,由于近来台币交投区间止稳于29.2-29.35区间,令电子业出口厂商对台币汇率出现忧虑,认为台币若升破29.2将不利出口竞争,但等待贬值似乎遥遥无期,今日场上见部分出口商于29.300附近抛汇,限制台币在极窄区间交投.外资及本地银行则双向微幅调节部位,没有大动作.

"最近央行对输入性通膨似乎很在意,有些出口商就先卖一点."一本地大型银行交易员说.

交易员指出,台币自9月中旬以来,一直都在29.2-29.4的区间内交投,场中只有随着国际美元强弱微幅双向波动,交易员也观察央行多次于场中双向干预,被解读为或许将允计台币缓和升值,或维稳于此区间内静待美元的下一波走势.惟这类举措令出口商担忧未能等到较好的抛汇价格,在第四季传统旺季来临后,不再集中于月底挂出美元卖单,而采分散交易策略.

不过其他交易员也指出,央行心态可能随时调整,其场上的干预力道不会逆势而为,若国际美元拉出一波走势,台币的波动就会打破当前区间.特别是与台币具比价效应的韩元,只要台币升值幅度不要超过韩元,应当都是在央行容许的升值范围内,而非执着于特定价位.

市场人士认为,台币在当前态势下,未来好一阵子恐怕都将陷入胶着,但年底前出口商的美元卖压将持续发酵,尽管油款、基金及进口商等的美元买需也陆续进场,但各国央行宽松效应的金流是否会在特定时间发酵也值得注意.

台股.TWII今日收盘再挫0.31%报7,592.01点,不过外资及陆资已连续二天买超,今日买超金额为50.04亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场变动亦不大,交投淡静,美元/台币一周及一个月期换汇点折价幅度与上日相去不远.

台湾本地金融市场周三因当地假日而休市.

新兴亚洲货币周二多数持平偏升,受空头回补提振,韩元走升,未受韩国与日本同意终止扩大后的双边货币互换安排的消息影响.然而,亚洲货币的前景仍受全球成长放缓的忧虑打击.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚包括周三FED发表褐皮书、周四G7财长会议及韩国央行利率决策.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.399 29.402 29.266-29.402 29.402 6.76 5.50

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.301 29.312 29.268-29.314 29.299 3.23 3.20

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.025/-0.010

美元/台币六个月期 -0.160/-0.135 -0.170/-0.140

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