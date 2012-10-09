〔台股业绩〕台积电9月营收较上年同期成长30.3%,较上月减12.4%

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北10月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二公布,9月营收为428.2亿台币,较上年同期的328.6亿增加30.3%,较上月则减12.4%.
台积电此前表示,预估第三季合并营收1,360-1,380亿台币间,较第二季的1,280.6亿成长6.2-7.8%;第三季毛利率约46-48%,而营利率则估34-36%.[ID:nST0529259]
该股今日收低2.24%,报87.1台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.31%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2012年9月 428.2 -12.4 +30.3
2012年8月 489.0 +2.0 +32.0
2012年7月 479.2 +11.8 +37.3 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p