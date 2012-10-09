〔台股业绩〕联电9月营收较上年同期升11.5%,月减7%

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北10月9日电---全球晶圆代工大厂--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周二公布,9月营收为91.13亿台币,较上年同期的81.76亿升11.5%,较上月则减7%. 联电今日收高0.85%,报11.9台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.31%. 其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年9月 91.13 -7.0 +11.5 2012年8月 97.99 +1.9 +19.5 2012年7月 96.13 +3.5 +9.1 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 董永年; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p