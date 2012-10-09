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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 14:09 BJT

〔台股业绩〕联电9月营收较上年同期升11.5%,月减7%

路透台北10月9日电---全球晶圆代工大厂--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周二公布,9月营收为91.13亿台币,较上年同期的81.76亿升11.5%,较上月则减7%. 联电今日收高0.85%,报11.9台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.31%. 其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年9月 91.13 -7.0 +11.5 2012年8月 97.99 +1.9 +19.5 2012年7月 96.13 +3.5 +9.1 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 董永年; 审校 杨淑祯

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