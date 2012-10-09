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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 10:42 BJT

《汇市简讯》日本与韩国同意终止扩大双边货币互换安排

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* 日本与韩国将让双边货币互换扩大安排到期失效

* 目前协议规模为价值700亿美元,11月1日起降至130亿美元

* 日本财相称,基于宏观情势稳健,已无需要扩大协议

* 美元/韩元未受此消息影响,最新报1,110.5,韩股上涨0.4%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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