《热点透视》IMF长期忧虑:数十年的高利率

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撰稿 Christopher Swann/Martin Hutchinson 编译 王冠中

路透纽约10月9日电---国际货币基金组织(IMF)有了新的长期忧虑:数十年的高利率.通常过度乐观的IMF全球经济展望报告发出这样的警讯:别因为低廉的借贷成本而太过安逸.2012年略显疲软的3.3%成长率预估是短期担忧.但过去的财政挥霍再加上人口老化,可能造成一整个世代的高利率情况.

IMF并不适合传达坏消息.拥有188个成员国的IMF通常不会想去冒犯或撼动全球市场.乐观的经济预估也较能让危机援助贷款合理化.这样的立场大概也是IMF对希腊经济成长过度乐观背后的原因,而事实上希腊的经济情况比IMF的预估糟糕许多.

因此,IMF的经济学家延迟下修今明两年成长预估,也不令人意外.的确,在欧元区问题下,对于欧元区2013年经济成长0.2%的预估可能仍旧太过乐观.然而,更值得注意的是IMF对中长期的抑郁看法,至少对发达国家是如此.尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)亟欲让市场确信低利率情况会尽可能持续下去,但IMF看到的是货币宽松之外的黯淡未来.

IMF对政府高负债推升借贷成本、进而使得债务付息成本增加的恶性循环提出警告.就算没有出现类似希腊和西班牙的严重主权债危机,多数发达国家的人口老化,也会使得可用于投资的存款减少,因而推高借贷成本,这样的情况会持续到2057年.加税来支应升高的债务付息负担也会削弱经济成长.

换言之,IMF给出强力的理由去避开高负债发达国家公债并将资金转入成长较快且负债较低新兴市场.当然,经济预估并非IMF的强项,要预言未来数十年的情况更是困难.但其长期忧虑也会让投资人多了一项需要担忧之事.(完)