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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 10:54 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元若维持低于1.252,则技术面偏空

0242GMT

* 跌破4月低点1.252后,出现停损卖压

* 卖压在接近通道支撑位附近减轻

* 之后便呈现盘整

* 若维持低于1.252,则走势偏空,若能站上1.252,可能改变后市展望

* 技术图表:(link.reuters.com/suk92t).(完)

--编译 蔡美珍;审校 石冠兰

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