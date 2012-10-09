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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 10:58 BJT

〔标题新闻〕ADB总裁黑田东彦称正研拟初步的缅甸援助计划,条件是该国解决其债务问题

注:ADB为亚洲开发银行的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8KJ04R]

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