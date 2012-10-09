〔台湾债市〕公债RP利率持稳,公司债交割无碍调度

路透台北10月9日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.今日有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割,但市场资金依旧平稳,无论公司债与公债的RP利率都持平不变.

一大型证券商交易员表示,最近央行冲销力道平平,存单发行余额持稳在6.6-6.7兆台币左右,银行与投信的资金因而呈现宽裕状态,在此情形下RP利率缺乏变动条件,只能续稳在既有水准.

另一大型证券商交易员则称,银行虽然资金充裕,不过还不至于找上门来要券,因此目前的环境虽有利调度,但要见到RP利率下调的条件不足.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,今日除台积电公司债交割外,周四还有鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)