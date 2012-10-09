〔台湾债市〕公债RP利率持稳,公司债交割无碍调度

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北10月9日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.今日有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割,但市场资金依旧平稳,无论公司债与公债的RP利率都持平不变.
一大型证券商交易员表示,最近央行冲销力道平平,存单发行余额持稳在6.6-6.7兆台币左右,银行与投信的资金因而呈现宽裕状态,在此情形下RP利率缺乏变动条件,只能续稳在既有水准.
另一大型证券商交易员则称,银行虽然资金充裕,不过还不至于找上门来要券,因此目前的环境虽有利调度,但要见到RP利率下调的条件不足.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.
证券商表示,今日除台积电公司债交割外,周四还有鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保