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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 11:33 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上涨,抛盘过后站稳脚步

路透新加坡10月9日电---美国10年期公债周二在亚洲市场上涨,因过去数日股市表现不振,协助舒缓美债因美国失业率意外下滑而造成的卖压.

美国10年期公债US10YT=RR价格上涨约9/32,收益率(殖利率)报1.709%左右,较上周五纽约尾盘下跌3个基点.10年期公债收益率周五触及1.74%附近的约两周高点.

美国公债市场周一因哥伦布纪念日休市一天,不过美股周一照常交易.

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