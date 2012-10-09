〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收低,因美债价格上扬与台股偏弱

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北10月9日电---台湾10年券101/9殖利率周二微幅收低.因亚洲交易时段美债价格上扬,以及台股表现偏弱等因素带动,惟明日为公众假期,交易商操作以不留仓为主,使得成交状况清淡,殖利率不脱在狭幅区间内整理.
交易商认为,近期台股表现疲弱,今日大盘指数.TWII已几乎要回补上月14日因美国实施QE3造成的跳空上涨缺口,若无法守稳,则台债殖利率仍有走多机会.周四市场恢复交易,也要观察韩国央行是否如市场预期降息,此也将有利于多方表现.101/9殖利率区间看在1.130-1.160%.
"债市波动很狭幅,要看股市与韩国降不降息."一证券商交易员说.
另一证券商交易员则认为,韩国降息与否,对台债影响不大."这都是多方的藉口".目前市场的状态就是资金泛滥,因此对利多消息的反映明显大于利空,惟殖利率已在历史低档附近,向下的空间也有限.
路透调查显示,受访的24位分析师中有22位预期韩国央行将在10月11日降息25个基点至2.75%,这将是该央行四个月来的第二次降息,旨在全球需求进一步放缓的情况下,支撑本国经济.[ID:nCN20377965]
美国10年期公债周二在亚洲市场上涨,因过去数日股市表现不振,协助舒缓美债因美国失业率意外下滑而造成的卖压.10年期公债US10YT=RR价格上涨约9/32,收益率(殖利率)报1.709%左右,较上周五纽约尾盘下跌3个基点.10年期公债收益率周五触及1.74%附近的约两周高点.[US/NCN]
台湾股市周二收低0.31%,加权股价指数.TWII跌23.88点,报7,592.01点,今日开低0.29%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.13 1.1380 1.1322-1.1392 94.50
5 101/6R A01106R=TWO -0.89 0.8821 0.8805-0.8935 56.50
财政部昨日公布9月出口表现明显优于预期,不过债市对此利空反应冷淡,交易商认为,市场无论是实质买盘或短线交易商,绝大多数都站在多方,因此除非是重大的利空,否则效果都很有限.
"美国也是这样,像失业率好于预期,但债市也没因此翻空."一证券商交易员说.
他认为,虽然市场对QE3的最终效果看法分歧,但很确定的一点,是在钞票满天飞的状态下,国际间愈来愈多的债市会像台湾一样,殖利率弹不上去也跌不下去.
台湾9月出口金额较上年同期成长10.4%,明显优于市场预估的成长3.6%,并终结连续六个月的衰退走势.[ID:nST0561957]
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1380
5 101/6 A01106=TWO 0.8815
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保