〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收低,因美债价格上扬与台股偏弱

路透台北10月9日电---台湾10年券101/9殖利率周二微幅收低.因亚洲交易时段美债价格上扬,以及台股表现偏弱等因素带动,惟明日为公众假期,交易商操作以不留仓为主,使得成交状况清淡,殖利率不脱在狭幅区间内整理.

交易商认为,近期台股表现疲弱,今日大盘指数.TWII已几乎要回补上月14日因美国实施QE3造成的跳空上涨缺口,若无法守稳,则台债殖利率仍有走多机会.周四市场恢复交易,也要观察韩国央行是否如市场预期降息,此也将有利于多方表现.101/9殖利率区间看在1.130-1.160%.

"债市波动很狭幅,要看股市与韩国降不降息."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,韩国降息与否,对台债影响不大."这都是多方的藉口".目前市场的状态就是资金泛滥,因此对利多消息的反映明显大于利空,惟殖利率已在历史低档附近,向下的空间也有限.

路透调查显示,受访的24位分析师中有22位预期韩国央行将在10月11日降息25个基点至2.75%,这将是该央行四个月来的第二次降息,旨在全球需求进一步放缓的情况下,支撑本国经济.[ID:nCN20377965]

美国10年期公债周二在亚洲市场上涨,因过去数日股市表现不振,协助舒缓美债因美国失业率意外下滑而造成的卖压.10年期公债US10YT=RR价格上涨约9/32,收益率(殖利率)报1.709%左右,较上周五纽约尾盘下跌3个基点.10年期公债收益率周五触及1.74%附近的约两周高点.[US/NCN]

台湾股市周二收低0.31%,加权股价指数.TWII跌23.88点,报7,592.01点,今日开低0.29%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.13 1.1380 1.1322-1.1392 94.50

5 101/6R A01106R=TWO -0.89 0.8821 0.8805-0.8935 56.50

财政部昨日公布9月出口表现明显优于预期,不过债市对此利空反应冷淡,交易商认为,市场无论是实质买盘或短线交易商,绝大多数都站在多方,因此除非是重大的利空,否则效果都很有限.

"美国也是这样,像失业率好于预期,但债市也没因此翻空."一证券商交易员说.

他认为,虽然市场对QE3的最终效果看法分歧,但很确定的一点,是在钞票满天飞的状态下,国际间愈来愈多的债市会像台湾一样,殖利率弹不上去也跌不下去.

台湾9月出口金额较上年同期成长10.4%,明显优于市场预估的成长3.6%,并终结连续六个月的衰退走势.[ID:nST0561957]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1380

5 101/6 A01106=TWO 0.8815

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)