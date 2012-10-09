〔澳洲个股〕力拓预估铜部门产量成长,但对经济前景"更加审慎看待"

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透伦10月9日电---力拓(RIO.L)(RIO.AX)周二表示,预计旗下铜部门产量将有所成长,同时仍"乐观"期待与中国之间有关蒙古奥尤陶勒盖铜金矿电力项目的谈判结果,但力拓警告,对更整体的经济前景持审慎看法.
力拓在一场铜事业说明会之前的声明中指出,公司预估铜产量将从2013年开始增加,因现有矿场的品级提升,且蒙古奥尤陶勒盖矿场开始生产.力拓预估从2011年到2015年的累计年成长率为13%.
但力拓也警告,更广泛的经济情势仍不明朗,力拓并称将持续降低成本.
"中国、美国及欧洲都已宣布重大刺激措施,但究竟何时会在我们的市场看到这些措施的影响,并不明朗,"力拓执行长艾博年称.
"基于这点,加上最近价格明显震荡,我们对未来几季前景更加审慎."
力拓表示,预计中国领导换届后,中国刺激方案将积极推行.力拓已将中国今年国内生产总值(GDP)成长率预估调降至略低于8%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保