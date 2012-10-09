〔澳洲个股〕力拓预估铜部门产量成长,但对经济前景"更加审慎看待"

路透伦10月9日电---力拓(RIO.L)(RIO.AX)周二表示,预计旗下铜部门产量将有所成长,同时仍"乐观"期待与中国之间有关蒙古奥尤陶勒盖铜金矿电力项目的谈判结果,但力拓警告,对更整体的经济前景持审慎看法.

力拓在一场铜事业说明会之前的声明中指出,公司预估铜产量将从2013年开始增加,因现有矿场的品级提升,且蒙古奥尤陶勒盖矿场开始生产.力拓预估从2011年到2015年的累计年成长率为13%.

但力拓也警告,更广泛的经济情势仍不明朗,力拓并称将持续降低成本.

"中国、美国及欧洲都已宣布重大刺激措施,但究竟何时会在我们的市场看到这些措施的影响,并不明朗,"力拓执行长艾博年称.

"基于这点,加上最近价格明显震荡,我们对未来几季前景更加审慎."

力拓表示,预计中国领导换届后,中国刺激方案将积极推行.力拓已将中国今年国内生产总值(GDP)成长率预估调降至略低于8%.(完)