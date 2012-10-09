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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元波动率下滑,现汇在海外市场回升

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* 澳元/美元波动率下滑,因现汇在海外市场回升100点

* 欧元/美元波动率变动不大,英镑波动率持坚

* 美元/日圆波动率下滑,尾随实际波动率走势.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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