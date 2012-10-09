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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:14 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.6050前受阻

0652GMT

* 英镑/美元亚洲交易期间在1.6050美元水准前遇阻(1.6050下方停止单昨日遭触发)

* 在1.6050水准有期权于今日纽约盘到期.买单挂在1.6020和1.6000

* 英国8月工业生产和制造业产出数据将在0830GMT公布,预估分别为较前月下滑0.5%和下滑0.6%.英国国家经济社会研究院(NIESR)的国内生产总值(GDP)预估将在1400GMT出炉

* 英国9月同店零售销售较上年同期增长1.5%--英国零售业联盟(BRC)

* 英国皇家测量师学会(RICS)9月经季节调整后房价差值升至负15,8月上修后为负18.[ID:nSB2037081](完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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