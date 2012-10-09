《汇市简讯》英镑/美元在1.6050前受阻

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
0652GMT
* 英镑/美元亚洲交易期间在1.6050美元水准前遇阻(1.6050下方停止单昨日遭触发)
* 在1.6050水准有期权于今日纽约盘到期.买单挂在1.6020和1.6000
* 英国8月工业生产和制造业产出数据将在0830GMT公布,预估分别为较前月下滑0.5%和下滑0.6%.英国国家经济社会研究院(NIESR)的国内生产总值(GDP)预估将在1400GMT出炉
* 英国9月同店零售销售较上年同期增长1.5%--英国零售业联盟(BRC)
* 英国皇家测量师学会(RICS)9月经季节调整后房价差值升至负15,8月上修后为负18.[ID:nSB2037081](完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保