版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》瑞郎存款费用报导推动瑞郎/欧元下跌

0646GMT

* 银行对瑞郎存款收取费用的报导,引发瑞郎兑欧元下跌,欧元/瑞郎触及1.21435

* 彭博报导称,道富及纽约梅隆银行对逃离欧元、转入瑞郎存款的存户,实施负利率

* 接近1.2150的欧元卖盘使升势减速,美元/瑞郎再度逼近0.9350水准

* 10日移动均线持续压制上档,停止单在0.9360/65.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐