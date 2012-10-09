《汇市简讯》瑞郎存款费用报导推动瑞郎/欧元下跌

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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* 银行对瑞郎存款收取费用的报导,引发瑞郎兑欧元下跌,欧元/瑞郎触及1.21435
* 彭博报导称,道富及纽约梅隆银行对逃离欧元、转入瑞郎存款的存户,实施负利率
* 接近1.2150的欧元卖盘使升势减速,美元/瑞郎再度逼近0.9350水准
* 10日移动均线持续压制上档,停止单在0.9360/65.(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
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