〔台湾货币市场〕短率大致持平,央行冲销力道普通

* 央行冲销市场资金不算积极

* 游资不少

记者 高洁如

路透台北10月9日电---台湾银行间短率周二大致持平上日.央行今日收受三种天期存单力道较上日积极,但整体而言,央行存单发行量若仍处于低迷水位,这将令资金仍显宽裕,利率稍有趋跌压力.

交易员表示,周一央行发行三种天期存单的金额并不多,等于退回银行不少存单申请,这些多余的资金一早便涌入拆款及短票市场,短率稍现趋低压力.而央行也在委托大型银行在隔夜存单的收受上加强一些力道,以平衡市场过多的资金.

"早上很多银行打来,要借钱算很好借,"净拆入的一家小型民营银行交易员说.

周一台湾央行存单发行余额在6兆6,648.9亿台币,相较一个月前的6兆7,513.2亿台币(9月10日),减少了864.3亿台币.

交易员普遍表示,不少昨天被退存单的银行上午的态度相当积极,不论是承做短票抑或是拆款都有意愿.而不只是本地银行稍微多钱,因今日有一年期存单到期,外商银今日的资金水位也普遍不低,资金不虞匮乏.

部分交易员也说,尤其是票券商在拆入方面,银行也愿意在利率上做出让步,比起上日的拆款利率水位,今日主要承做水位稍有走低.

"有可能是明天要放假,借一天算二天的钱,所以银行急着丢钱,"一位大型票券商交易员表示.

台湾金融市场明日因假日休市一日,周四恢复正常开市.

先前央行总裁彭淮南曾表示,货币政策会采行适度的宽松.[ID:nST0557739]

本地时间15:00,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日收在0.389%;区间落在0.388-0.54%,上日在0.295-0.54%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,同上日.

**票量平平**

短票方面,交易员指出,比起月初的情况,近期的发行量稍有增加,但民间企业、代操机构的资金也都还很充沛,因此票券商与银行的承做量一直不是很高.

部分银行也说,由于近期申报央行存单的情况没有太令人满意,因此进场多承做一些短票,希望可以补足一些收益,利率上则未太过坚持.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,大致同上日.少数大型银行买票利率稍稍走跌.

台湾央行今日存单到期1,144.5亿台币,发行金额央行稍晚才会公布.[TW/MMTCN]本周央行存单总共到期1兆(万亿)1,580.5亿台币,本周余日存单到期情况分别为:周三2,895亿、周四1,026亿以及周五3,714亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为96亿台币;累计超额准备为负442亿台币,加计前期1%的超额准备为658亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.今日有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割,但市场资金依旧平稳,无论公司债与公债的RP利率都持平不变.

一大型证券商交易员表示,最近央行冲销力道平平,存单发行余额持稳在6.6-6.7兆(万亿)台币左右,银行与投信的资金因而呈现宽裕状态,在此情形下RP利率缺乏变动条件,只能续稳在既有水准.

另一大型证券商交易员则称,银行虽然资金充裕,不过还不至于找上门来要券,因此目前的环境虽有利调度,但要见到RP利率下调的条件不足.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,除今日台积电公司债交割外,周四还有鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)