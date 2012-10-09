〔台湾央行〕共发行1,061.6亿台币存单,发行余额减82.9亿

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北10月9日电---台湾央行周二公布,今日共发行1,061.6亿台币存单,若相较存单到期金额1,144.5亿,存单发行余额减82.9亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 982.0
91天期 0.93 45.6
182天期 1.05 34.0
央行上日共发行2,952.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,566亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为96亿台币;累计超额准备为负442亿台币,加计前期1%的超额准备为658亿台币. (完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p