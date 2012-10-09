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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:48 BJT

〔新兴汇市〕空头回补带动亚洲货币走升,出口商结汇提振韩元及台币

路透新加坡10月9日电---新兴亚洲货币周二多数上扬,受空头回补提振,韩元走升,未受韩国与日本同意终止扩大后的双边货币互换安排的消息影响.然而,亚洲货币的前景仍受全球成长放缓的忧虑打击.

新兴亚洲货币在亚洲股市涨势的带动下走升,会有更多支持市场措施出炉的希望提振中国股市跳升.

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